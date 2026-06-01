कौन हैं सुमन कल्याणपुर? जिनके निधन से इंडस्ट्री में छाया मातम, बॉलीवुड को दिए शानदार गाने

Suman Kalyanpur passing away: जहां पूरा देश IPL 2026 का जश्न मना रहा था वहीं, इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर आई। जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अनगिनत सदाबहार और रोमांटिक गानों को अपनी जादुई आवाज देने वाली सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया। उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आज की पीढ़ी भले ही इस नाम से थोड़ी कम वाकिफ हो, लेकिन 1960 और 70 के दशक में जब हिंदी सिनेमा पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर का राज हुआ करता था, उस दौर में सुमन कल्याणपुर ने अपनी सुरीली आवाज के दम पर संगीत जगत में एक खास पहचान बनाई थी। सुमन कल्याणपुर आखिर कौन थी, उन्होंने वो कौन से बॉलीवुड को गाने दिए जो हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो गए, आइये जानते हैं...