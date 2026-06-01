Suman Kalyanpur Death: लता मंगेशकर से आवाज मिलना सुमन कल्याणपुर के लिए बन गई थी गले की फांस, 89 की उम्र में निधन

उनके जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी अक्सर चर्चा में रहा। देशभक्ति के सबसे प्रतिष्ठित गीतों में से एक 'ऐ मेरे वतन के लोगों' को गाने के लिए शुरुआत में उनका नाम भी सामने आया था। बताया जाता है कि उन्होंने इसकी तैयारी भी की थी, लेकिन अंतिम समय में परिस्थितियां बदल गईं और यह गीत किसी और की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। इस घटना का जिक्र उन्होंने कई बार किया और माना कि यह उनके जीवन के सबसे यादगार तथा भावनात्मक पलों में से एक था।