84 साल की उम्र में सुपरस्टार अजीत कुमार की मां का हुआ निधन, दुबई से आनन-फानन में भारत आए एक्टर

Ajith Kumar Mother Passed Away: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने करोड़ों फैंस को भावुक कर दिया है। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अजीत कुमार की मां मोहिनी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहीं मोहिनी ने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का सिलसिला शुरू हो गया।