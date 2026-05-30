84 साल की उम्र में सुपरस्टार अजीत कुमार की मां का हुआ निधन, दुबई से आनन-फानन में भारत आए एक्टर

Ajith Kumar Mother Passed Away (सोर्स- एक्स)
Ajith Kumar Mother Passed Away: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने करोड़ों फैंस को भावुक कर दिया है। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अजीत कुमार की मां मोहिनी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहीं मोहिनी ने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का सिलसिला शुरू हो गया।
अजीत कुमार को आज जिस मुकाम पर देखा जाता है, उसके पीछे उनके परिवार का बड़ा योगदान माना जाता है। अभिनेता कई मौकों पर अपने माता-पिता के प्रति सम्मान और प्रेम जाहिर कर चुके हैं। यही वजह है कि उनकी मां के निधन की खबर ने फैंस को भी गहरा दुख पहुंचाया है।
बताया जा रहा है कि मोहिनी पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। परिवार उनकी देखभाल में पूरी तरह जुटा हुआ था। शनिवार को उनके निधन की सूचना मिलते ही अजीत कुमार ने अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया और तुरंत चेन्नई लौटने की तैयारी शुरू कर दी। उस समय अभिनेता दुबई में मौजूद थे, जहां वह निजी और पेशेवर कामों में व्यस्त बताए जा रहे थे।
अजीत कुमार हमेशा से अपने परिवार को प्राथमिकता देने वाले कलाकारों में गिने जाते हैं। चाहे फिल्मों की व्यस्तता हो या फिर रेसिंग और अन्य गतिविधियां, उन्होंने परिवार के साथ अपने रिश्तों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। यही कारण है कि मां के निधन की खबर मिलते ही उन्होंने बिना किसी देरी के अपने घर लौटने का फैसला किया।
परिवार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अंतिम संस्कार चेन्नई में परिवार और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में संपन्न किया जाएगा। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग भी श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं। हालांकि परिवार ने इस कठिन समय में निजी शोक का सम्मान बनाए रखने की अपील की है। अजीत कुमार के प्रशंसक भी सोशल मीडिया पर लगातार दुख जता रहे हैं।
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