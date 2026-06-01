‘रबाड़ा का कबाड़ा कर दिया’, RCB के IPL की ट्रॉफी जीतते ही सितारों ने जताई खुशी, विराट कोहली के कायल हुए सेलेब्स

रविवार को आईपीएल 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रजत पाटीदार एंड कंपनी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने 42 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 75 रन की नाबाद पारी खेली, जिसकी लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।