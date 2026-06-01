1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘रबाड़ा का कबाड़ा कर दिया’, RCB के IPL की ट्रॉफी जीतते ही सितारों ने जताई खुशी, विराट कोहली के कायल हुए सेलेब्स

RCB Winning IPL 2026: आईपीएल 2026 में विराट कोहली की आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी को अपने नाम किया। इसके बाद कई सितारों ने भी जीत के इस जश्न को मनाया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jun 01, 2026

RCB Winning IPL 2026

RCB Winning IPL 2026 (सोर्स- एक्स)

RCB Winning IPL 2026: आईपीएल 2026 की रॉयल चैलेंजर्स की धमाकेदार जीत के बाद कई सितारों ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। टीवी और रिएलिटी शो के कई सेलेब्स ने विराट कोहली की तस्वीरें और वीडियोज शेयर करते हुए जीत का जश्न मनाया। शहनाज गिल से लेकर अली गोनी और मुनव्वर फारूकी तक, कई सेलेब्स ने आरसीबी की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया।

अली गोनी बोले- रबाड़ा का कबाड़ा कर दिया

विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चेज करते हुए शानदार बल्लेबाजी की। विराट ने अपने करियर के सबसे तेज 50 रन बनाने के साथ ही आरसीबी को आसानी से जिता भी दिया। अली गोनी ने विराट की वीडियो शेयर करते हुए कहा- 'आखिरकार किंग तो किंग ही है ना फिर।

रबाड़ा का तो कबाड़ा कर दिया।' वहीं टीवी एक्टर फहमान खान ने भी आरसीबी की जीत का जश्न मनाया। उन्होंने विराट कोहली की बैटिंग की तारीफ करते हुए उन्हें चैंपियन्स बताया।

शहनाज गिल भी खुशी से झूम उठी

वहीं अभिनेत्री शहनाज गिल ने भी विराट कोहली की आरसीबी वाली जर्सी पहनकर इस जीत को शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। शहनाज ने अपने घर पर ही मैच को देखा और लगातार विराट कोहली को चीयर करते हुए नजर आईं। शहनाज ने आरसीबी के लिए लगातार दो पोस्ट किए। उन्होंने ना सिर्फ किंग कोहली की तारीफ की बल्कि टीम के बाकी खिलाड़ियों को भी चैंपियंस बताया।

मुनव्वर फारूकी भी हुई आरसीबी के कायल

इसके अलावा कॉमेडियन और शायर मुनव्वर फारूकी भी आरसीबी की जीत से गदगद हो गए। उन्होंने भी आरसीबी की जीत को बेहतरीन अंदाज में सेलिब्रेट किया।

आरसीबी ने दूसरी बार जीती आईपीएल ट्रॉफी

रविवार को आईपीएल 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रजत पाटीदार एंड कंपनी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने 42 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 75 रन की नाबाद पारी खेली, जिसकी लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Jun 2026 08:25 am

Hindi News / Entertainment / ‘रबाड़ा का कबाड़ा कर दिया’, RCB के IPL की ट्रॉफी जीतते ही सितारों ने जताई खुशी, विराट कोहली के कायल हुए सेलेब्स

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

IPL जीती RCB तो खुशी से झूमीं अनुष्का शर्मा, पति विराट की टी- शर्ट में लिखा मैसेज दिखाया

RCB win IPL 2026 anushka sharma share virat kohli photo celebrating rcb second ipl trophy with amazing message RCB win IPL 2026 anushka sharma share virat kohli photo celebrating rcb second ipl trophy with amazing message
बॉलीवुड

सुमन कल्याणपुर के निधन से राजनीति जगत में भी शोक की लहर, शरद पवार-सीएम फडणवीस समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

Suman Kalyanpur Death News
बॉलीवुड

Suman Kalyanpur Death: लता मंगेशकर से आवाज मिलना सुमन कल्याणपुर के लिए बन गई थी गले की फांस, 89 की उम्र में निधन

Suman Kalyanpur Death News
बॉलीवुड

कौन हैं सुमन कल्याणपुर? जिनके निधन से इंडस्ट्री में छाया मातम, बॉलीवुड को दिए शानदार गाने

Suman Kalyanpur passing away at 89 due to health issue who is he Lata Mangeshkar comparison famous song
बॉलीवुड

भारत में बढ़ा माइक्रो ड्रामा का क्रेज, 2030 तक 24 हजार करोड़ रुपए का बाजार बनने की उम्मीद

Micro Drama
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.