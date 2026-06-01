IPL जीत के बाद जमकर नाचे विराट कोहली-अनुष्का शर्मा, फैंस बोले- ये डांस मूव्स है शानदार

Virat Kohli Anushka Sharma dance video viral: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के फाइनल मुकाबले में RCB ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार चमचमाती ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से धूल चटा दी। बेंगलुरु की इस ऐतिहासिक जीत के नायक जहां टीम के सभी खिलाड़ी रहे, वहीं विराट कोहली की खतरनाक पारी ने अपनी टीम को ट्रॉफी दिला दी। इस खिताबी जीत के बाद पूरी बेंगलुरु टीम और स्टेडियम में मौजूद फैंस जश्न में डूब गए। लेकिन इस महाजश्न की सबसे खूबसूरत तस्वीर तब सामने आई, जब किंग विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने मैदान और पार्टी में एक साथ जमकर डांस किया।