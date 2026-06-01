‘पहले ‘देवी’ फिर मोटी लग रही है’ कियारा आडवाणी ने लोगों की सोच पर कसा तंज, मां बनने के बाद दर्द किया बयां

आपको बता दें कि कियारा और उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर पिछले साल 15 जुलाई, 2025 को एक नन्हीं परी का जन्म हुआ था, जिसका नाम उन्होंने 'सारायाह' रखा है। मां बनने के खूबसूरत अहसास के बाद कियारा अब काम पर लौटने के लिए भी तैयार हैं। वे जल्द ही मच-अवेटीड फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार यश मुख्य भूमिका में होंगे। इसके अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी, नयनतारा और तारा सुतारिया जैसी दिग्गज अभिनेत्रियां भी अहम किरदारों में दिखाई देंगी। कियारा का यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और कई महिला फैंस उनके इस नजरिए से खुद को जोड़कर देख रही हैं।