प्रमोशन के दौरान ‘इग्नोर’ करने के आरोपों पर भड़कीं माधुरी दीक्षित और तृप्ति, कही ऐसी बात

तृप्ति डिमरी ने आगे कहा कि उन्हें लगा था कि 'मां बहन' के प्रमोशन के दौरान किसी तरह का विवाद नहीं होगा, क्योंकि फिल्म से जुड़ा ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पर लोग सवाल उठा सकें, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर एक छोटा-सा वीडियो चर्चा का कारण बन गया। तो वहीं दूसरी ओर, माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया के बदलते माहौल पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पहले भी लोगों के अलग-अलग विचार होते थे, लेकिन उनके पास अपनी बात सब तक पहुंचाने का कोई बड़ा माध्यम नहीं था। आज सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति अपनी राय तुरंत शेयर कर सकता है।