कभी हुआ करती थीं ट्रोल, अब बनीं RCB की लकी चार्म! ‘विराट’ जीत ने अनुष्का शर्मा के लिए बदली तस्वीर

Virat Kohli-Anushka Sharma RCB IPL Victory (सोर्स- एक्स)
Virat Kohli-Anushka Sharma RCB IPL Victory: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के लिए ही नहीं, बल्कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की खूबसूरत केमिस्ट्री के लिए भी याद किया जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की, तो मैदान पर खिलाड़ियों के साथ-साथ स्टैंड्स में मौजूद अनुष्का शर्मा भी चर्चा का केंद्र बन गईं।
एक समय था जब विराट कोहली के खराब प्रदर्शन का ठीकरा सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा के सिर फोड़ा जाता था। क्रिकेट प्रेमियों का एक वर्ग उन्हें बदकिस्मती का प्रतीक बताने से भी नहीं चूकता था। लेकिन समय के साथ तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब वही अनुष्का करोड़ों फैंस के लिए आरसीबी और विराट की ‘लकी चार्म’ बन गई हैं।
गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने बेहतरीन पारी खेली और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। जैसे ही जीत का रन बना, विराट ने स्टैंड्स की ओर देखकर अनुष्का को फ्लाइंग किस भेजा। जवाब में अनुष्का भी खुशी से झूम उठीं और उन्होंने भी अपने अंदाज में प्यार जताया।
मैच खत्म होने के बाद दोनों की मैदान पर ट्रॉफी के साथ ली गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं। फैंस ने इस पल को आईपीएल 2026 के सबसे भावुक और यादगार क्षणों में से एक बताया।
आरसीबी की जीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनुष्का शर्मा को लेकर हजारों पोस्ट देखने को मिलीं। कई फैंस ने दावा किया कि जब भी अनुष्का स्टेडियम में मौजूद रहती हैं, टीम का प्रदर्शन अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। कुछ यूजर्स ने उन्हें आरसीबी की सफलता का शुभ संकेत बताया तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब विरोधी टीमों को अनुष्का से भी डरना चाहिए।
कई प्रशंसकों ने ये भी याद दिलाया कि पिछले कुछ वर्षों में अनुष्का ने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों के चलते क्रिकेट स्टेडियम में अपनी मौजूदगी कम कर दी थी। लेकिन हाल के सीजनों में उनकी कम उपस्थिति के साथ टीम की किस्मत भी चमकती नजर आई है। 'ताहिर जासूस' समेत कई पैपराजी पेज पर विराट-अनुष्का के वीडियोज साझा किए गए हैं जो कि तेजी से वायरल हो रहे हैं।
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की प्रेम कहानी भी हमेशा सुर्खियों में रही है। दोनों की पहली मुलाकात एक विज्ञापन शूट के दौरान हुई थी। इसके बाद दोस्ती प्यार में बदली और कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद उनका रिश्ता मजबूत बना रहा। साल 2017 में दोनों ने इटली में बेहद निजी समारोह में शादी की थी।
आज विराट और अनुष्का दो बच्चों के माता-पिता हैं और दुनिया के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी कपल्स में गिने जाते हैं। क्रिकेट मैदान पर विराट की सफलता और स्टैंड्स में अनुष्का की मौजूदगी फैंस के लिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती।
आरसीबी की लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी ने सिर्फ टीम के इतिहास में नया अध्याय नहीं जोड़ा, बल्कि अनुष्का शर्मा को लेकर वर्षों से चली आ रही नेगेटिव धारणाओं को भी पीछे छोड़ दिया। अब फैंस उन्हें ट्रोल नहीं, बल्कि टीम की सबसे बड़ी शुभचिंतक और लकी चार्म मान रहे हैं।
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