कभी हुआ करती थीं ट्रोल, अब बनीं RCB की लकी चार्म! ‘विराट’ जीत ने अनुष्का शर्मा के लिए बदली तस्वीर

गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने बेहतरीन पारी खेली और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। जैसे ही जीत का रन बना, विराट ने स्टैंड्स की ओर देखकर अनुष्का को फ्लाइंग किस भेजा। जवाब में अनुष्का भी खुशी से झूम उठीं और उन्होंने भी अपने अंदाज में प्यार जताया।