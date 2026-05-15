थिएटर नहीं, सीधे ओटीटी पर आएगी ‘मां बहन’! हंसी और सस्पेंस का मिलेगा डबल डोज

अगर फिल्म की बात करें तो, ये फिल्म एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें माधुरी दीक्षित के अलावा तृप्ति डिमरी और इन्फ्लुएंसर धारणा दुर्गा भी दिखाई देंगी। इसमे सबसे मजेदार बात ये है कि फिल्म 'मां बहन' जरिए धारणा दुर्गा अपनी एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म की कहानी के मुताबिक 'रेखा अपनी दो बेटियों-जिम्मेदार जया ( तृप्ति डिमरी) और वाइल्ड कार्ड सुषमा (धारणा दुर्गा) के साथ मजेदार और तेज दिमाग वाली टीम बनाती है। इस तिकड़ी को तेजी से सोचने, झूठ बोलने, और पड़ोसियों की जिज्ञासा को रोकने का काम करना होगा ताकि वे पूरे राज को छुपा सकें। इस फिल्म में रवि किशन और अरुणोदय सिंह जैसे कई स्टार्स लीड रोल में हैं।