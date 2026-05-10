‘गलती हो गई’, अनुराग डोभाल ने कार एक्सीडेंट पर मांगी माफी, पत्नी रितिका संग रिश्ते को दिया दूसरा मौका

इंस्टाग्राम लाइव के दौरान कार एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए यूके 07 राइडर ने कहा, “मुझे लगता है कि मैंने कई मामलों में गलती की। रितिका से मैंने जिस फैमिली का वादा किया था, मैं उसे वो नहीं दे पाया। मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं था; मैंने हमेशा परिवार के लिए काम किया। आज मेरे पास न घर है, न परिवार, न स्थिरता। सब कुछ तबाह हो गया है। हमने करोड़ों की कारें लीं, मेरे लिए घर लेना कभी मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे लिए घर वही है जहां पूरा परिवार रहता है। हम एक परिवार चाहते थे। मैंने रितिका से वादा किया था कि उसके जीवन में एक पिता का सहारा होगा। मैंने कई गलत फैसले लिए, लेकिन 7 मार्च को जो हुआ, वह सबसे बुरा फैसला था। मैं पागल हो गया था, यहां तक कि जो प्लॉट मैंने लिए थे, वो भी उनके नाम पर थे। मेरे नाम पर एक भी प्रॉपटी नहीं है, सब कुछ उनके लिए था। रितिका और सभी से अचानक रिश्ते खराब होने के लिए मैं वास्तव में माफी मांगता हूं, लेकिन मैं बहुत आहत था।”