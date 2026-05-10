शपथ ग्रहण में थलापति विजय के परिवार से मिलीं तृषा कृष्णन, हाथ हिलाते हुए फैंस का किया अभिवादन

तृषा ने इस खास मौके पर आइस-ब्लू रंग की पारंपरिक कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी थी, जिस पर सुनहरे बॉर्डर का खूबसूरत काम था। इसके साथ उन्होंने हल्के गोल्डन शेड वाला ब्लाउज कैरी किया। ट्रेडिशनल लुक को पूरा करने के लिए तृषा ने हीरे और रूबी वाला चोकर सेट पहना था। माथे पर छोटी सी बिंदी, हल्का मेकअप और बालों में लगा मोगरे का गजरा उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा था। फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें “साउथ की एवरग्रीन क्वीन” तक कह दिया।