थलापति विजय के शपथ ग्रहण से पत्नी संगीता और बच्चों ने बनाई दूरी, फिर जगजाहिर हुई परिवार में कलह

C Joseph Vijay Wife Sangeetha: तमिलनाडु के नए सीएम के तौर पर आखिरकार थलापति विजय ने शपथ ले ही ली। इस शपथ ग्रहण के दौरान विजय की करीबी दोस्त तृषा कृहष्णन भी पहुंची थीं, जिन्होंने इस दौरान काफी सुर्खियां बटोरीं। इस दौरान विजय के माता-पिता भी अपने बेटे को सीएम बनते हुए देख काफी भावुक नजर आए। तृषा ने विजय के परिवार से भी मुलाकात की। हालांकि इस समारोह के दौरान एक बार फिर थलापति विजय के टूट चुके परिवार की खनक महसूस हुई। शपथ ग्रहण समारोह में जहां विजय का हर वो करीबी शख्स मौजूद था, वहीं इस सेरेमनी से विजय की पत्नी और उनके दोनों बच्चों ने दूरी बनाकर रखी।