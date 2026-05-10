थलापति विजय की शपथ से पहले बहनों ने ‘अन्ना’ को लिखा पत्र, भावुक होकर बोलीं- ये सिर्फ निजी वापसी नहीं

विजय की बहनें कीर्तन सुन्दर और पल्लवी सुरेंदर ने अपने ‘अन्ना’ के लिए एक लंबा नोट साझा किया। उन्होंने लिखा कि विजय ने सिर्फ राजनीति में वापसी नहीं की, बल्कि लोगों के भरोसे और उम्मीदों को नई ताकत दी है। उनके मुताबिक विजय अब पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा साफ सोच वाले और जनता के लिए समर्पित नेता बन चुके हैं। बहनों ने कहा कि ये सफर सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि तमिलनाडु के करोड़ों लोगों की भावनाओं की जीत है।