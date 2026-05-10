थलापति विजय के शपथ ग्रहण से पहले भावुक हुए माता-पिता, मां के छलके आंसू, पिता बोले- मेरा बेटा सीएम बन गया

उन्होंने कहा कि अब वो सिर्फ इस ऐतिहासिक पल का आनंद लेना चाहते हैं। इससे पहले भी जब टीवीके को बहुमत मिलने की खबर सामने आई थी, तब चंद्रशेखर भावुक हो गए थे। उस दौरान उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि विजय अब तमिल लोगों के लिए काम करें और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। पिता के इन शब्दों ने फैंस को भी भावुक कर दिया।