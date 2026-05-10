10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

थलापति विजय के शपथ ग्रहण से पहले भावुक हुए माता-पिता, मां के छलके आंसू, पिता बोले- मेरा बेटा सीएम बन गया

Vijay CM Oath Ceremony: थलापति विजय के तमिलनाडु के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण से पहले उनके माता-पिता भावुक हो उठे। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Himanshu Soni

May 10, 2026

Vijay CM Oath Ceremony

Vijay CM Oath Ceremony (सोर्स- ANI)

Vijay CM Oath Ceremony: तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। साउथ सुपरस्टार से नेता बने सी जोसेफ विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस भव्य समारोह को लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। लेकिन सबसे ज्यादा भावुक पल तब देखने को मिला जब विजय के माता-पिता अपने बेटे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हुए।

विजय के पिता और मशहूर फिल्ममेकर एसए चंद्रशेखर और मां शोभा चंद्रशेखर मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी खुशी छिपा नहीं पाए। दोनों के चेहरे पर गर्व साफ नजर आ रहा था। खासतौर पर विजय की मां ने इसे अपने लिए मदर्स डे का सबसे खास तोहफा बताया।

बेटे की सफलता पर छलका पिता का गर्व (Vijay CM Oath Ceremony)

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले विजय के पिता एसए चंद्रशेखर ने कहा कि वो बेहद खुश हैं और अपने बेटे को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते देखने का सपना आखिरकार पूरा हो गया है।

उन्होंने कहा कि अब वो सिर्फ इस ऐतिहासिक पल का आनंद लेना चाहते हैं। इससे पहले भी जब टीवीके को बहुमत मिलने की खबर सामने आई थी, तब चंद्रशेखर भावुक हो गए थे। उस दौरान उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि विजय अब तमिल लोगों के लिए काम करें और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। पिता के इन शब्दों ने फैंस को भी भावुक कर दिया।

मां ने कहा- इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता

विजय की मां शोभा चंद्रशेखर ने बेटे के मुख्यमंत्री बनने को अपने जीवन का सबसे भावुक पल बताया। उन्होंने कहा कि मदर्स डे के दिन बेटे का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना उनके लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है।

शोभा की खुशी कैमरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और विजय के परिवार को बधाई दे रहे हैं।

फिल्मी दुनिया से राजनीति तक का सफर

विजय ने साल 2024 में तमिलगा वेत्री कजगम पार्टी की शुरुआत की थी। बेहद कम समय में उन्होंने राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि शुरुआत में पार्टी बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई थी, लेकिन बाद में सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय की लोकप्रियता और युवाओं के बीच उनकी पकड़ ने चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई।

निजी जिंदगी भी रही चर्चा में

राजनीतिक सफलता के बीच विजय की निजी जिंदगी भी लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है। पत्नी संगीता सोर्नालिंगम के साथ उनके रिश्तों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। वहीं अभिनेत्री तृषा कृष्णन के साथ उनकी दोस्ती को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं। हाल ही में तृषा कृष्णन भी विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचीं, जिसके बाद दोनों फिर चर्चा में आ गए।

अब सबकी नजरें CM विजय पर

फिल्मों में सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने के बाद अब विजय राजनीति में नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। जनता को उनसे विकास, रोजगार और नई सोच की उम्मीद है।

फिलहाल तमिलनाडु में जश्न का माहौल है और सोशल मीडिया पर विजय के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें

थलापति विजय के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचीं तृषा कृष्णन, तमिलनाडु में नया सियासी अध्याय
मनोरंजन
Trisha Krishnan In Thalapathy Vijay Oath Taking Ceremony

खबर शेयर करें:

Published on:

10 May 2026 10:00 am

Hindi News / Entertainment / थलापति विजय के शपथ ग्रहण से पहले भावुक हुए माता-पिता, मां के छलके आंसू, पिता बोले- मेरा बेटा सीएम बन गया

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

थलापति विजय के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचीं तृषा कृष्णन, तमिलनाडु में नया सियासी अध्याय

Trisha Krishnan In Thalapathy Vijay Oath Taking Ceremony
मनोरंजन

मां बनने के बाद टूट गईं कियारा आडवाणी, जिंदगी में आए बदलावों पर अब छलका दर्द, बोलीं- मेरी पहचान बदल गई

Kiara Advani On Motherhood Journey
बॉलीवुड

सुवेंदु अधिकारी के स्टिंग ऑपरेशन ने फिर मचाया बवाल, बंगाल सीएम को लेकर प्रकाश राज बोले- कितने बेशर्म हैं

Prakash Raj On Suvendu Adhikari Sting Operation
मनोरंजन

शपथ ग्रहण से पहले तमिलनाडु में सियासी ड्रामा, एटली समेत कई सितारों ने थलापति विजय को मुख्यमंत्री बनने की दी बधाई

Thalapathy Vijay Oath Taking Ceremony
मनोरंजन

सुवेंदु अधिकारी के बंगाल सीएम की शपथ लेते ही ध्रुव राठी ने बोला हमला, बोले- पहला मुख्यमंत्री जो रिश्वत लेते पकड़ा गया

Dhruv Rathee On West Bengal CM Suvendu Adhikari
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.