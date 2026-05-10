थलापति विजय के शपथ ग्रहण से पहले भावुक हुए माता-पिता, मां के छलके आंसू, पिता बोले- मेरा बेटा सीएम बन गया

Vijay CM Oath Ceremony (सोर्स- ANI)
Vijay CM Oath Ceremony: तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। साउथ सुपरस्टार से नेता बने सी जोसेफ विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस भव्य समारोह को लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। लेकिन सबसे ज्यादा भावुक पल तब देखने को मिला जब विजय के माता-पिता अपने बेटे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हुए।
विजय के पिता और मशहूर फिल्ममेकर एसए चंद्रशेखर और मां शोभा चंद्रशेखर मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी खुशी छिपा नहीं पाए। दोनों के चेहरे पर गर्व साफ नजर आ रहा था। खासतौर पर विजय की मां ने इसे अपने लिए मदर्स डे का सबसे खास तोहफा बताया।
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले विजय के पिता एसए चंद्रशेखर ने कहा कि वो बेहद खुश हैं और अपने बेटे को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते देखने का सपना आखिरकार पूरा हो गया है।
उन्होंने कहा कि अब वो सिर्फ इस ऐतिहासिक पल का आनंद लेना चाहते हैं। इससे पहले भी जब टीवीके को बहुमत मिलने की खबर सामने आई थी, तब चंद्रशेखर भावुक हो गए थे। उस दौरान उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि विजय अब तमिल लोगों के लिए काम करें और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। पिता के इन शब्दों ने फैंस को भी भावुक कर दिया।
विजय की मां शोभा चंद्रशेखर ने बेटे के मुख्यमंत्री बनने को अपने जीवन का सबसे भावुक पल बताया। उन्होंने कहा कि मदर्स डे के दिन बेटे का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना उनके लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है।
शोभा की खुशी कैमरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और विजय के परिवार को बधाई दे रहे हैं।
विजय ने साल 2024 में तमिलगा वेत्री कजगम पार्टी की शुरुआत की थी। बेहद कम समय में उन्होंने राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि शुरुआत में पार्टी बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई थी, लेकिन बाद में सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय की लोकप्रियता और युवाओं के बीच उनकी पकड़ ने चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई।
राजनीतिक सफलता के बीच विजय की निजी जिंदगी भी लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है। पत्नी संगीता सोर्नालिंगम के साथ उनके रिश्तों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। वहीं अभिनेत्री तृषा कृष्णन के साथ उनकी दोस्ती को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं। हाल ही में तृषा कृष्णन भी विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचीं, जिसके बाद दोनों फिर चर्चा में आ गए।
फिल्मों में सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने के बाद अब विजय राजनीति में नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। जनता को उनसे विकास, रोजगार और नई सोच की उम्मीद है।
फिलहाल तमिलनाडु में जश्न का माहौल है और सोशल मीडिया पर विजय के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।
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