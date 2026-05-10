शपथ ग्रहण से पहले तमिलनाडु में सियासी ड्रामा, एटली समेत कई सितारों ने थलापति विजय को मुख्यमंत्री बनने की दी बधाई

विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। लंबे समय से राज्य की राजनीति दो बड़ी पार्टियों के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब जनता ने एक नए चेहरे पर भरोसा जताया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी फिल्मी लोकप्रियता को प्रशासनिक सफलता में बदलने की होगी। जनता को अब उनसे रोजगार, विकास और बेहतर शासन की उम्मीदें हैं।