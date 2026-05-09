थलापति विजय की शपथ ग्रहण टलने के बाद बॉडीगार्ड का क्रिप्टिक पोस्ट, बोले- ‘बड़ी तस्वीर सामने आ रही है’

Thalapathy Vijay Swearing-In Postponed: हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में इतिहास रचने के बावजूद, एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय तमिलनाडु में आधिकारिक तौर पर सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से पीछे रह गए हैं। उनकी पार्टी, टीवीके, 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन बहुमत के लिए जरुरी सीटों से उनकी जीती हुई सीटों की संख्या 10 कम रह गई है। इस वजह से आज यानी शनिवार को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह रद्द (Thalapathy Vijay Swearing-In Postponed) कर दिया गया है। फिलहाल विजय के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया टल गई है।