पति की मौत के बाद नीतू कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों ऋषि कपूर रिद्धिमा को नहीं दिलाते थे महंगी चीजें

तो वहीं, आलिया भट्ट के परिवार में भी ऐसा ही अनुशासन देखने को मिलता है। उनकी मां सोनी राजदान ने अपनी किताब 'रेजिंग स्टार्स: द चैलेंजेस एंड जॉयज ऑफ बीइंग ए बॉलीवुड पेरेंट' में बताया कि जब वे दुबई जा रहे थे, तो उनके पास 3 बिजनेस क्लास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि वे इकॉनमी क्लास में यात्रा करें जबकि वो खुद फर्स्ट क्लास में जाएंगी। ये उदाहरण भी दर्शाता है कि बॉलीवुड के नामी परिवारों में भी अपनी बच्चों को पैसों और सुविधाओं के प्रति जागरूक और स्वावलंबी बनाने के लिए सख्त नियम होते हैं।