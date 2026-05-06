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स्क्रीनिंग के बाहर मचे कोहराम के बीच पैप्स को रणबीर कपूर ने दी कड़ी चेतावनी, वीडियो वायरल

Ranbir Kapoor Loses Cool At Paps: रणबीर कपूर ने हाल ही में फिल्म 'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग के बाहर हुई अफरा-तफरी को लेकर कड़ी चेतावनी दी है, अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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मुंबई

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Shiwani Mishra

May 06, 2026

पैप्स पर भड़के रणबीर कपूर

पैप्स पर भड़के रणबीर कपूर(फोटो सोर्स: viralbhayani के इंस्टाग्राम द्वारा)

Ranbir Kapoor Loses Cool At Paps: बॉलीवुड फेवरेट कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, नीतू कपूर की अपकमिंग फिल्म 'दादी की शादी' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए, जिससे रिद्धिमा कपूर साहनी भी बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। इस बीच, रिद्धिमा की 15 साल की बेटी समारा साहनी, जो दिवंगत ऋषि कपूर की पोती हैं, वो भी पहली बार स्क्रीन पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिल्म के स्क्रीनिंग से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि रणबीर अपनी कार के चारों ओर जमा हुए पैप्स पर अपना आपा खो रहे हैं ताकि वे और आलिया की एक झलक पा सकें।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि रणबीर आलिया भट्ट के साथ अपनी कार में बैठे हुए है और साफ तौर पर चिढ़े हुए हैं, पैप्स से हटने और दूरी बनाए रखने के लिए कह रहे हैं ताकि वे बाहर निकल सकें।

बता दें, अपनी लग्जरी गाड़ी से बाहर निकलने पर उन्होंने पोज के लिए जगह बनाने का आग्रह भी किया, फिर आखिरकार फोटोज के लिए दूसरी जगह चले गए और कहा, "आप लोगों को फोटो चाहिए… चलो।" आलिया के पीछे-पीछे आने के बाद, कपल ने आखिरकार खुद को संभाला और खुशी-खुशी तस्वीरों के लिए पोज दिया।

लव एंड वॉर

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), जिन्हें आखिरी बार 2023 में संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्ट की हुई फिल्म एनिमल में देखा गया था, अब रामायण: पार्ट 1 की रिलीज के लिए तैयार हैं, जो इस साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है और इसमें साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह जैसे स्टार्स हैं। साथ ही, रणबीर संजय लीला भंसाली के साथ लव एंड वॉर में भी फिर से काम करने वाले हैं, जिसमें ब्रह्मास्त्र के बाद आलिया भट्ट और संजू के बाद विक्की कौशल के साथ उनका फिर से काम होगा।

बता दें, पहले 24 जनवरी, 2024 को अनाउंस की गई लव एंड वॉर को शुरू में क्रिसमस 2025 पर रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है और फिल्म 21 जनवरी, 2027 को थिएटरों में रिलीज होगी।

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Entertainment

Updated on:

06 May 2026 12:51 pm

Published on:

06 May 2026 12:50 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / स्क्रीनिंग के बाहर मचे कोहराम के बीच पैप्स को रणबीर कपूर ने दी कड़ी चेतावनी, वीडियो वायरल

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