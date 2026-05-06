स्क्रीनिंग के बाहर मचे कोहराम के बीच पैप्स को रणबीर कपूर ने दी कड़ी चेतावनी, वीडियो वायरल

Ranbir Kapoor Loses Cool At Paps: बॉलीवुड फेवरेट कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, नीतू कपूर की अपकमिंग फिल्म 'दादी की शादी' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए, जिससे रिद्धिमा कपूर साहनी भी बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। इस बीच, रिद्धिमा की 15 साल की बेटी समारा साहनी, जो दिवंगत ऋषि कपूर की पोती हैं, वो भी पहली बार स्क्रीन पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिल्म के स्क्रीनिंग से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि रणबीर अपनी कार के चारों ओर जमा हुए पैप्स पर अपना आपा खो रहे हैं ताकि वे और आलिया की एक झलक पा सकें।