‘शक्तिमान’ के लिए रणवीर सिंह को मिली हरी झंडी, मुकेश खन्ना के अजीज दोस्त ने बताया बेहतरीन विकल्प

Ranveer Singh Shaktimaan Casting Debate (सोर्स- एक्स)
Ranveer Singh Shaktimaan Casting Debate: भारतीय टेलीविजन के इतिहास में ‘शक्तिमान’ जैसा सुपरहीरो किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। अब जब इस आइकॉनिक शो को बड़े पर्दे पर लाने की चर्चा तेज है, तो इसके मुख्य किरदार को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। जहां एक ओर दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना इस भूमिका के लिए खास छवि वाले चेहरे की तलाश में हैं, वहीं उनके सह-कलाकार सुरेंद्र पाल ने रणवीर सिंह को इस किरदार के लिए बेस्ट बताया है।
‘शक्तिमान’ में खलनायक तमराज किलविश का किरदार निभाकर पहचान बनाने वाले सुरेंद्र पाल का मानना है कि रणवीर सिंह में इस सुपरहीरो की भूमिका निभाने की पूरी क्षमता है। उन्होंने सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि रणवीर की एनर्जी, एक्टिंग रेंज और स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें इस रोल के लिए मजबूत दावेदार बनाती है। खासकर उनकी हालिया परफॉर्मेंस के बाद वह उन्हें और ज्यादा प्रभावशाली अभिनेता मानते हैं।
सुरेंद्र पाल ने यह भी कहा कि समय के साथ चीजें बदलती हैं और नए कलाकारों को मौका देना जरूरी होता है। उनके मुताबिक, मुकेश खन्ना को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए और नए नजरिए से देखना चाहिए।
दूसरी ओर, शक्तिमान का चेहरा रहे मुकेश खन्ना इस किरदार को लेकर बेहद सजग हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक सुपरहीरो नहीं बल्कि एक आदर्श का प्रतीक है, जिसे निभाने के लिए एक खास तरह की मासूमियत और सकारात्मकता जरूरी है।
उन्होंने रणवीर सिंह की अभिनय क्षमता पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन उनकी छवि को शक्तिमान के अनुरूप नहीं माना। उनका कहना है कि इस किरदार के लिए ऐसा चेहरा चाहिए जो लोगों में भरोसा और प्रेरणा जगाए। यहां तक कि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि रणवीर सिंह किसी नकारात्मक किरदार में ज्यादा बेहतर दिख सकते हैं।
गौरतलब है कि मुकेश खन्ना और सुरेंद्र पाल की जोड़ी पहले भी बीआर चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक महाभारत में नजर आ चुकी है। इस शो में खन्ना ने भीष्म पितामह और सुरेंद्र पाल ने द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था। बाद में दोनों ‘शक्तिमान’ में भी आमने-सामने आए, जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई।
इस पूरे विवाद के बाद दर्शकों के बीच उत्सुकता और बढ़ गई है कि आखिरकार नए शक्तिमान के रूप में कौन सामने आएगा। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग रणवीर सिंह को इस भूमिका में देखने के लिए उत्साहित हैं, तो कुछ मानते हैं कि इस किरदार के साथ प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
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