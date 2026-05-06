‘शक्तिमान’ के लिए रणवीर सिंह को मिली हरी झंडी, मुकेश खन्ना के अजीज दोस्त ने बताया बेहतरीन विकल्प

Ranveer Singh Shaktimaan Casting Debate: भारतीय टेलीविजन के इतिहास में ‘शक्तिमान’ जैसा सुपरहीरो किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। अब जब इस आइकॉनिक शो को बड़े पर्दे पर लाने की चर्चा तेज है, तो इसके मुख्य किरदार को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। जहां एक ओर दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना इस भूमिका के लिए खास छवि वाले चेहरे की तलाश में हैं, वहीं उनके सह-कलाकार सुरेंद्र पाल ने रणवीर सिंह को इस किरदार के लिए बेस्ट बताया है।