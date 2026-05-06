जोधपुर में भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए फिल्म निर्माता, साउथ एक्टर जीवा के पिता आरबी चौधरी का निधन

RB Choudary Died In Car Accident:फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। साउथ सिनेमा के जाने-माने निर्माता आरबी चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जोधपुर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। उनके निधन की खबर से न सिर्फ साउथ बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई है। आरबी चौधरी मशहूर अभिनेता जीवा के पिता थे और उन्होंने अपने लंबे करियर में कई यादगार फिल्मों का निर्माण किया।