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जोधपुर में भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए फिल्म निर्माता, साउथ एक्टर जीवा के पिता आरबी चौधरी का निधन

RB Choudary Died In Car Accident: फिल्म इंडस्ट्री से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फेमस फिल्म निर्माता का सड़क हादसे के चलते निधन हो गया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

May 06, 2026

RB Choudary Died In Car Accident

RB Choudary Died In Car Accident (सोर्स- एक्स)

RB Choudary Died In Car Accident:फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। साउथ सिनेमा के जाने-माने निर्माता आरबी चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जोधपुर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। उनके निधन की खबर से न सिर्फ साउथ बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई है। आरबी चौधरी मशहूर अभिनेता जीवा के पिता थे और उन्होंने अपने लंबे करियर में कई यादगार फिल्मों का निर्माण किया।

मंगलवार दोपहर को हुआ हादसा (RB Choudary Died In Car Accident

बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर को जोधपुर में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। इलाज से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना की पुष्टि उनकी टीम ने की है। उनके पार्थिव शरीर को चेन्नई ले जाया जाएगा, जहां पूरे रीति-रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक बनाया मजबूत मुकाम

आरबी चौधरी उन निर्माताओं में शामिल थे जिन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम किया और कई सफल प्रोजेक्ट्स दिए। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ-साथ मजबूत कहानी का भी बेहतरीन मेल देखने को मिलता था।

उनके प्रोडक्शन हाउस ‘सुपर गुड फिल्म्स’ के बैनर तले बनी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। ‘नट्टमई’, ‘थुल्लाथा मनामुम थुल्लम’ और ‘सूर्यवंशम’ जैसी फिल्मों ने उन्हें एक सफल और भरोसेमंद निर्माता के रूप में स्थापित किया।

लगातार सक्रिय रहे और नई फिल्मों पर कर रहे थे काम

आरबी चौधरी उम्र के इस पड़ाव पर भी पूरी तरह सक्रिय थे। उनका 98वां प्रोजेक्ट ‘मारीसन’ था, जिसमें फहद फासिल और वाडिवेलु नजर आने वाले थे। इसके अलावा उनकी 99वीं फिल्म ‘मगुदम’ पर भी काम चल रहा था, जिसे अभिनेता विशाल निर्देशित कर रहे हैं। इससे साफ है कि वह आखिरी समय तक सिनेमा के प्रति समर्पित रहे।

फिल्मों में आने से पहले थे सफल कारोबारी

बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले आरबी चौधरी एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्होंने स्टील, एक्सपोर्ट और ज्वेलरी के कारोबार में भी अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि, उनका असली जुनून फिल्मों में था, जिसके चलते उन्होंने मलयालम सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत की।

इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली और अपने अनुभव व समझ के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। ‘सुपर गुड फिल्म्स’ की स्थापना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने उन्हें इंडस्ट्री के शीर्ष निर्माताओं की सूची में ला खड़ा किया।

परिवार और विरासत

आरबी चौधरी अपने पीछे एक भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी महजबीन और बेटे जीवा, रमेश और अशोक शामिल हैं। जीवा खुद साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं।

उनके निधन से फिल्म जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने जिस तरह सिनेमा को नई दिशा दी, उसे हमेशा याद किया जाएगा। उनकी बनाई फिल्में और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा।

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Published on:

06 May 2026 06:31 am

Hindi News / Entertainment / जोधपुर में भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए फिल्म निर्माता, साउथ एक्टर जीवा के पिता आरबी चौधरी का निधन

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