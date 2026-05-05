चटकीले-भड़कीले आउटफिट में जिम करने पहुंचीं 52 की मलाइका अरोड़ा, सलमान की एक्स भाभी हो गईं ट्रोल

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मलाइका अरोड़ा ने रिश्तों को लेकर अपने विचार साझा किए और “हमेशा साथ रहने” जैसी सोच पर खुलकर चर्चा की। इसी बातचीत में उन्होंने अपने बेटे अरहान खान के साथ शादी और बच्चों को लेकर हुई एक दिलचस्प और हैरान करने वाली बात भी बताई। मलाइका ने खुलासा किया कि अरहान फिलहाल शादी नहीं करना चाहते और न ही वे बच्चे पैदा करने के पक्ष में हैं। उन्होंने इसके पीछे अपनी मां को एक खास वजह भी बताई।