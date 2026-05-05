Raja Shivaji Box Office Collection Day 4: रितेश की राजा शिवाजी का बजा डंका, 4 दिन में आधा बजट किया पूरा

रिलीज के पहले तीन दिनों में धमाकेदार कमाई करने के बाद सबकी नजरें इस बात पर थीं कि फिल्म पहले सोमवार यानी वर्किंग डे पर कैसा प्रदर्शन करती है। अमूमन सोमवार को फिल्मों के कलेक्शन में बड़ी गिरावट आती है और ‘राजा शिवाजी’ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन यानी पहले मंडे को करीब 5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। हालांकि यह रविवार (12 करोड़) के मुकाबले काफी कम है, लेकिन एक मराठी फिल्म के लिहाज से सोमवार को 5 करोड़ जुटाना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।