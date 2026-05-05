‘किसिंग सीन से किया इनकार तो छिन गया काम’, ‘बॉम्बे बेगम्स’ की एक्ट्रेस ने खोली इंडस्ट्री की पोल

Nauheed Cyrusi On Kissing Scenes: साल 2006 में आई फिल्म 'अनवर' के फेमस गाने 'मौला मेरे मौला' के लिए पहचानी जानी वाली एक्ट्रेस नौहीद साइरुसी ने पिछले कुछ सालों में बड़े पर्दे से दूरी बनाने को लेकर बात की है। जानकारी के लिए बता दें कि 2021 में आए शो 'बॉम्बे बेगम्स' में आखिरी बार नजर आईं नौहीद अब एक जानी-मानी कंटेंट क्रिएटर हैं और हाल ही में उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि किसिंग सीन करने से इनकार करने के कारण उनको कई प्रोजेक्ट्स में से हटा दिया गया।