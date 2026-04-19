बिना बताए किसिंग सीन पर Shakti Mohan ने तोड़ी चुप्पी, बोली- ये पूरी तरह स्क्रिप्टेड था

इतना ही नहीं, शक्ति ने एक ऐसे वाकये का जिक्र किया जिसने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया। शो में एक 'किस' का सीन तय किया गया था, जिसकी उन्हें पहले से कोई खबर या जानकारी नहीं दी गई थी। उनके माता-पिता उस समय सामने बैठे थे और उनके सामने ये सब करना शक्ति के लिए बेहद असहज था। उन्होंने कहा कि उस दिन की तकलीफ आज भी उनके चेहरे पर उस पुराने फुटेज में साफ दिखती है। साथ ही, शो के महागुरु रेमो डिसूजा ने भी उन्हें इस स्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा था, जिससे वो काफी असहज महसुस कर रही थी।