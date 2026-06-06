‘यूट्यूब से छप्परफाड़ कमाई कर रहीं फराह खान’, वरुण धवन की फिल्म के सेट पर बांटे लाखों के हीरे और लग्जरी घड़ियां

फराह खान ने कुछ समय पहले खुद यह बात कबूल की थी कि आज के दौर में फिल्म निर्देशन से ज्यादा कमाई उनके यूट्यूब चैनल से हो रही है। इस चैनल ने उनके रसोइए दिलीप को भी इंटरनेट सनसनी बना दिया है। फराह ने दिल जीत लेने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वह दिलीप को उनकी सैलरी के अलावा यूट्यूब की कमाई का एक मोटा हिस्सा भी देती हैं, जिससे दिलीप को अपना पुराना कर्ज चुकाने में मदद मिली है। अब फराह और दिलीप सिर्फ कुकिंग ही नहीं, बल्कि विदेशों में जाकर ट्रैवल व्लॉग्स भी बना रहे हैं, जिसे दर्शक भरपूर प्यार दे रहे हैं।