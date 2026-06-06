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‘यूट्यूब से छप्परफाड़ कमाई कर रहीं फराह खान’, वरुण धवन की फिल्म के सेट पर बांटे लाखों के हीरे और लग्जरी घड़ियां

Farah Khan: फिल्ममेकर फराह खान के यूट्यूब कुकिंग व्लॉग्स इन दिनों जबरदस्त हिट हो रहे हैं। अपने लेटेस्ट वीडियो में फराह ने वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के सेट पर पहुंचकर वरुण और डेविड धवन को लाखों की घड़ियां और पूजा हेगड़े से लेकर मृणाल ठाकुर को हीरे के पेंडेंट गिफ्ट किए हैं। वरुण धवन ने फराह खान को बॉलीवुड की सबसे अमीर यूट्यूबर बताया है। पूरी रिपोर्ट पढ़ें…

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 06, 2026

Farah khan gifts diamonds and luxury watches to varun dhawan and team actor said Farah richest YouTuber now

फराह खान ने दिए वरुण धवन और टीम को महंगे तोहफे

Varun Dhawan comment on Farah Khan richest YouTuber: बॉलीवुड की मशहूर फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में तहलका मचा रही हैं। साल 2024 में शुरू हुआ उनका यूट्यूब कुकिंग चैनल आज दर्शकों का सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन चुका है। फराह और उनके रसोइए दिलीप की जुगलबंदी को फैंस बेहद पसंद करते हैं।

हाल ही में फराह खान ने अपनी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के सेट पर पहुंचकर पूरी स्टारकास्ट को ऐसे महंगे और आलीशान तोहफे दिए, जिसे देखकर अभिनेता वरुण धवन के होश उड़ गए। वरुण ने तो सरेआम फराह खान को भारत की "सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यूट्यूबर" तक घोषित कर दिया है।

फराह खान ने दिए लाखों की घडियां और हीरे (Lucky Harvey luxury watch gifted to David Dhawan)

अक्सर फराह खान जब भी किसी सेलिब्रिटी के घर या सेट पर जाती हैं, तो उनके लिए कुछ न कुछ मजेदार तोहफे लेकर जाती हैं। लेकिन इस बार का गिफ्ट सेशन बेहद खास और बेहद महंगा था। फराह ने निर्देशक डेविड धवन और वरुण धवन को 'लकी हार्वे' ब्रांड की बेहद कीमती लग्जरी घड़ियां गिफ्ट कीं। ब्रांड की वेबसाइट के मुताबिक, डेविड धवन की घड़ी की कीमत करीब 1,05,000 रुपये और वरुण की घड़ी की कीमत 1,30,000 रुपये है।

इतना ही नहीं, फराह ने अभिनेत्री पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर को 'अयानिका' ब्रांड के चमचमाते हुए लैब-ग्रोन डायमंड के पेंडेंट गिफ्ट कर दिए। फराह को इस तरह सरेआम हीरे बांटते देख वरुण धवन हैरान रह गए। जब वरुण ने उनसे इस अमीरी का राज पूछा, तो फराह ने हंसते हुए कहा, "भाई, हमारा यूट्यूब व्लॉग बहुत सही चल रहा है!"

वरुण धवन ने करण जौहर को लेकर दिया बयान

फराह की अमीरी देख वरुण धवन ने चुटकी लेते हुए कहा, "अब यह पूरी तरह से ऑफिशियल हो चुका है कि फराह खान इस वक्त देश की सबसे महंगी यूट्यूबर हैं। मैं आज तक बॉलीवुड के इतने शोज में गया हूं, यहां तक कि करण जौहर सर के शो कॉफी विद करण में भी गया, लेकिन उन्होंने भी कभी उधार में डायमंड गिफ्ट नहीं किया!"

इसी व्लॉग के दौरान फराह खान ने फैंस को एक और खुशखबरी देते हुए बताया कि उनके कुकिंग चैनल को यूट्यूब की तरफ से 'सिल्वर' के साथ-साथ 'गोल्ड प्ले बटन' भी मिल चुका है, जो 10 लाख यानी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर दिया जाता है।

फिल्मों से ज्यादा यूट्यूब से हो रही कमाई (Varun Dhawan comment on Farah Khan richest YouTuber)

फराह खान ने कुछ समय पहले खुद यह बात कबूल की थी कि आज के दौर में फिल्म निर्देशन से ज्यादा कमाई उनके यूट्यूब चैनल से हो रही है। इस चैनल ने उनके रसोइए दिलीप को भी इंटरनेट सनसनी बना दिया है। फराह ने दिल जीत लेने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वह दिलीप को उनकी सैलरी के अलावा यूट्यूब की कमाई का एक मोटा हिस्सा भी देती हैं, जिससे दिलीप को अपना पुराना कर्ज चुकाने में मदद मिली है। अब फराह और दिलीप सिर्फ कुकिंग ही नहीं, बल्कि विदेशों में जाकर ट्रैवल व्लॉग्स भी बना रहे हैं, जिसे दर्शक भरपूर प्यार दे रहे हैं।

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Updated on:

06 Jun 2026 06:50 am

Published on:

06 Jun 2026 06:42 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘यूट्यूब से छप्परफाड़ कमाई कर रहीं फराह खान’, वरुण धवन की फिल्म के सेट पर बांटे लाखों के हीरे और लग्जरी घड़ियां

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