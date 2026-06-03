पति और सास को हुई जेल, ट्विशा शर्मा केस में खुले कई राज, अब आया बड़ा अपडेट

Twisha Sharma murder case latest updates:मनोरंजन जगतको हिलाकर रख देने वाले मशहूर ट्विशा शर्मा मर्डर केस ने एक बार फिर कानूनी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कुछ समय पहले ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सबको हैरान कर दिया था, जिसके बाद उनके परिवार ने सीधे तौर पर ससुराल वालों पर हत्या और प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया था। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री और घरेलू हिंसा के मामले में अब एक बहुत बड़ा और अहम कानूनी अपडेट सामने आया है।