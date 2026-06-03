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पति और सास को हुई जेल, ट्विशा शर्मा केस में खुले कई राज, अब आया बड़ा अपडेट

Twisha Sharma: ट्विशा शर्मा मर्डर और घरेलू हिंसा मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके पति और सास को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ट्विशा की संदिग्ध मौत और प्रताड़ना को लेकर पुलिस जांच में दहेज उत्पीड़न सहित कई चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। पढ़ें इस केस से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा अपडेट…

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 03, 2026

Twisha Sharma murder case husband and mother in law sent to jail over harassment after family happy

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट

Twisha Sharma murder case latest updates:मनोरंजन जगतको हिलाकर रख देने वाले मशहूर ट्विशा शर्मा मर्डर केस ने एक बार फिर कानूनी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कुछ समय पहले ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सबको हैरान कर दिया था, जिसके बाद उनके परिवार ने सीधे तौर पर ससुराल वालों पर हत्या और प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया था। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री और घरेलू हिंसा के मामले में अब एक बहुत बड़ा और अहम कानूनी अपडेट सामने आया है।

ट्विशा शर्मा की सास और पति को हुई जेल (Twisha Sharma husband and mother in law jailed)

भोपाल की विशेष CBI कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. कोर्ट ने दोनों को 16 जून 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में इस बात का साफ खुलासा हुआ है कि मौत से पहले ट्विशा को उनके ससुराल वालों द्वारा असहनीय मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जा रही थीं।

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह के तेवर काफी तल्ख नजर आए. उन्होंने खुद अदालत के सामने अपनी बात रखते हुए CBI पर कई आरोप लगाए और मीडिया ट्रायल को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है।

ट्विशा के साथ शादी के बाद से हुए अत्याचार (Dowry harassment and murder case Twisha Sharma)

ट्विशा शर्मा की मौत के बाद दर्ज हुई FIR के बाद पुलिस की चार्जशीट और गहन पूछताछ में ससुराल वालों को लेकर कई हैरान करने वाले राज उजागर हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ट्विशा की शादी के कुछ महीनों बाद से ही उनके पति और सास ने उन पर मायके से भारी-भरकम रकम और आलीशान गाड़ी लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। जब ट्विशा ने उनकी इन नाजायज और लालची मांगों का विरोध किया, तो उनके साथ बर्बरता से मारपीट की जाने लगी।

जांच में यह भी सामने आया है कि ट्विशा की सास घर के कामकाज को लेकर भी उन्हें अक्सर प्रताड़ित करती थीं और उन्हें उनके मायके वालों से पूरी तरह अलग कर दिया गया था। यहां तक कि ट्विशा के पति ने उनका करियर और जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी थी और उन पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। इसी प्रताड़ना और साजिश के चलते आखिरकार ट्विशा की जान चली गई, जिसे पुलिस अब हत्या के एंगल से पूरी तरह खंगाल रही है। वही, CBI

क्या है नया कानूनी अपडेट? (Twisha Sharma death mystery investigation)

ट्विशा शर्मा मर्डर केस में मुख्य संदिग्ध मानकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और सास को हिरासत में लिया था। अदालत में हुई ताजा सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने आरोपियों के खिलाफ कई पुख्ता डिजिटल सबूत, ट्विशा के मेडिकल रिपोर्ट्स और आखिरी समय के कॉल रिकॉर्ड्स पेश किए।

ट्विशा के परिवार के वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "यह सिर्फ एक बेटी को खोने का गम नहीं, बल्कि इंसाफ की वो लड़ाई है जिसे हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आरोपियों को जेल भेजा जाना न्याय की दिशा में पहला बड़ा कदम है।" फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ अन्य करीबियों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जो इस पूरी साजिश में शामिल हो सकते हैं।

कौन हैं मेजर हर्षित शर्मा? जो ट्विशा शर्मा को दिलाना चाहते हैं इंसाफ, बोले- काश अजमेर मेरे पास आ जाती

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Updated on:

03 Jun 2026 07:50 am

Published on:

03 Jun 2026 07:43 am

Hindi News / Entertainment / पति और सास को हुई जेल, ट्विशा शर्मा केस में खुले कई राज, अब आया बड़ा अपडेट

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