Sohail Khan-Seema Sajdeh In Alliance: बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान और उनकी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह एक बार फिर साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार उनकी वापसी किसी निजी रिश्ते की नहीं, बल्कि एक रियलिटी शो के जरिए हो रही है। दोनों आगामी शो ‘अलायंस’ में एक साथ दिखाई दे रहे हगैं। तलाक के बाद दोनों का एक ही प्रोजेक्ट में आना चर्चा का विषय बन गया है। अब इस फैसले के पीछे की असली वजह शो के कास्टिंग डायरेक्टर करण मैली ने साझा की है।