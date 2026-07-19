Jasmine Sandlas Viral Video Controversy: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की लोकप्रिय गायिका जैस्मिन सैंडलस एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि इस बार वजह उनका नया गाना या स्टेज परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि देहरादून में हुए एक लाइव कॉन्सर्ट के बाद सामने आया एक वायरल वीडियो है। सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि शो खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने गायिका के साथ अनुचित व्यवहार किया। हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।