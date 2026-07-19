जैस्मीन सैंडलस के साथ हुई कथित बदसलूकी? (सोर्स- Twitter/@AlwaysBollywood)
Jasmine Sandlas Viral Video Controversy: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की लोकप्रिय गायिका जैस्मिन सैंडलस एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि इस बार वजह उनका नया गाना या स्टेज परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि देहरादून में हुए एक लाइव कॉन्सर्ट के बाद सामने आया एक वायरल वीडियो है। सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि शो खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने गायिका के साथ अनुचित व्यवहार किया। हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित इस फ्री कॉन्सर्ट में हजारों की संख्या में लोग जैस्मिन सैंडलस की परफॉर्मेंस देखने पहुंचे थे। स्टेज पर उन्होंने अपने कई लोकप्रिय गानों से दर्शकों का मनोरंजन किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान दर्शकों का उत्साह देखने लायक था और हर गीत पर लोगों ने जमकर तालियां बजाईं।
कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जैस्मिन सैंडलस मंच के सामने मौजूद प्रशंसकों के करीब पहुंचीं। कई फैंस उन्हें गुलाब गिफ्ट कर रहे थे और हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में भीड़ को अचानक उनकी ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है।
वीडियो शेयर करने वाले कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि इसी अफरा-तफरी के बीच कुछ लोगों ने गायिका को अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की। इन दावों के बाद इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कई यूजर्स ने कलाकारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए।
वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स ने जैस्मिन सैंडलस के समर्थन में पोस्ट किए। लोगों ने लिखा कि किसी भी कलाकार का सम्मान किया जाना चाहिए और फैंस को अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। कई लोगों ने आयोजकों से भविष्य में ऐसे आयोजनों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की।
हालांकि, इस पूरे मामले पर जैस्मिन सैंडलस या उनकी टीम की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए वायरल वीडियो में किए जा रहे सभी दावों की पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती।
दिलचस्प बात यह है कि यही देहरादून कॉन्सर्ट कुछ दिन पहले एक खुशखबरी की वजह से भी चर्चा में रहा था। कार्यक्रम के दौरान जैस्मिन सैंडलस ने अपने मंगेतर शेखर चौधरी को स्टेज पर बुलाकर अपने रिश्ते का ऐलान किया था। उन्होंने दर्शकों को अपनी इंगेजमेंट रिंग भी दिखाई थी, जिसके बाद पूरा मैदान तालियों और खुशी के शोर से गूंज उठा।
उनकी सगाई की घोषणा के वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे और फैंस ने उन्हें नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी थीं।
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