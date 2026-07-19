Katrina Kaif share son Vihaan Kaushal photo:बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने 16 जुलाई को अपना 43वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। इस खास मौके की कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कीं हैं, जिन्हें देखकर फैंस भी काफी खुश हो गए। तस्वीरों में पति विक्की कौशल के साथ उनकी शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली, वहीं एक फोटो ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा। इसमें कैटरीना अपने बेटे विहान कौशल के नन्हे हाथ को प्यार से चूमती नजर आईं।