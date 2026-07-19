इसका तीसरा एपिसोड जब से यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, तब से साक्षी झा को भारी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। जहां कई फेमिनिस्ट लोग उनके इस बर्ताव से खुद को "शर्मिंदा" बता रहे हैं, वहीं पुरुष यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं और उनपर लगातार मीम्स बनते जा रहे हैं। ऐसे में शो के होस्ट समय रैना ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर साक्षी झा को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि वह अलीबाग के लिए निकल गए थे। उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं चला। अब वह साक्षी झा के सपोर्ट में सामने आए हैं।