19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

‘मैन हेटर’ साक्षी झा के बयान पर समय रैना ने तोड़ी चुप्पी, वीडियो शेयर कर बचाव में उतरे कॉमेडियन

Samay Raina On Sakshi Jha: 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' की कंटेस्टेंट साक्षी झा अपने पुरुषों के प्रति नफरत भरे बयानों और पति को बेल्ट से पीटने की बात कहने के बाद भारी ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। अब इसी बीच शो के होस्ट समय रैना उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। उन्होंने अपने मेल फैंस से साक्षी के लिए एक अनोखी अपील की है और समय का कहना है कि साक्षी की वजह से उनका ये एपिसोड इतना पॉपुलर हुआ है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jul 19, 2026

Indias Got Latent samay raina support Man Hater Sakshi Jha after comment Pati Ko Pee Ke Marna h

साक्षी झा के सपोर्ट में उतरे समय रैना (Photo Source- Samay Raina Youtube)

Samay Raina defends 'Man Hater' Sakshi Jha: समय रैना (Samay Raina) का सुपरहिट कॉमेडी टैलेंट शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीजन 2' (India's Got Latent Season 2) इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है। इस शो का हर एपिसोड दर्शकों को पसंद आए या न आए, लेकिन इसके कंटेस्टेंट्स या जजों के कमेंट्स की वजह से यह इंटरनेट पर वायरल जरूर हो जाता है। शो का तीसरा एपिसोड भी इससे अलग नहीं रहा, जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

शो में कंटेस्टेंट साक्षी झा (Sakshi Jha) को जब स्टेज पर बुलाया गया, तो उन्होंने बड़े गर्व से खुद को 'मैन हेटर' यानी पुरुषों से नफरत करने वाली बताया और खुद को 'फेमिनिस्ट' कहा, जिस पर शो के जज रघु राम ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वह खुद को फेमिनिस्ट न कहें, क्योंकि फेमिनिज्म का मतलब 'मिसएंड्री' (पुरुषों से नफरत करना) बिल्कुल नहीं होता है।

साक्षी झा हो रही सोशल मीडिया पर ट्रोल

इसका तीसरा एपिसोड जब से यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, तब से साक्षी झा को भारी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। जहां कई फेमिनिस्ट लोग उनके इस बर्ताव से खुद को "शर्मिंदा" बता रहे हैं, वहीं पुरुष यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं और उनपर लगातार मीम्स बनते जा रहे हैं। ऐसे में शो के होस्ट समय रैना ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर साक्षी झा को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि वह अलीबाग के लिए निकल गए थे। उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं चला। अब वह साक्षी झा के सपोर्ट में सामने आए हैं।

साक्षी झा के सपोर्ट में उतरे समय रैना

समय रैना ने कहा कि 'मैन हेटर' साक्षी झा पर इस समय अनगिनत मीम्स बन रहे हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपने मेल फैंस से रिक्वेस्ट करते हुए बोले, "मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे 'मेंस' के लिए। इंडियाज गॉट लेटेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग आते हैं और कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि उस स्टेज पर परफॉर्म करना बिल्कुल आसान नहीं होता। मुझे बुरा लग रहा है कि साक्षी को इतनी ज्यादा नफरत मिल रही है। आप लोग जोक्स बनाइए, लेकिन ट्रोलिंग की एक लिमिट होनी चाहिए ताकि वह असंवेदनशील न हो जाए। याद रखें, वहां स्टेज पर भी एक इंसान ही खड़ा है।"

समय रैना ने साक्षी के लिए फैंस से की अपील

समय ने अपने फैंस से अपील की कि यह साक्षी झा को ढेर सारा प्यार भेजने का सबसे अच्छा मौका है, जिससे उन्हें यह एहसास होगा कि 'पुरुष' भी वास्तव में कमाल के लोग होते हैं। उन्होंने कंटेस्टेंट की तारीफ करते हुए यह भी माना कि अगर साक्षी झा शो में नहीं होतीं, तो लेटेंट का यह एपिसोड इतना सफल नहीं होता। समय ने अपनी स्टोरी में साक्षी को टैग करते हुए लिखा, " 'मेन्स' की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार भेज रहा हूं।"

साक्षी झा ने शो में ऐसा क्या कहा था?

शो के दौरान जब भी 'मर्द' शब्द का जिक्र आता, तो साक्षी झा मुंह बनातीं और 'ची' (इव) जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आईं। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि वह अपने पिता से नफरत करती हैं और यह बात उन्होंने अपने पिता को बता भी दी है। इसके अलावा उन्होंने अपने दादा और भाई से भी नफरत करने की बात कही।

वहीं, जब जज विशाल ददलानी ने उनके एक पुराने बयान पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने अपने पति को पीटने की फैंटेसी की बात की थी। इस पर साक्षी ने बेबाकी से कहा, "मुझे अपने पति को दारू पीकर बेल्ट से मारना है।" जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा, "मैं तो जेनरेशन Z (Gen Z) हूं, कुछ तो अलग होना चाहिए ना!" उनके अनुसार एक 'अच्छे आदमी' की परिभाषा यह है कि वह आंख बंद करके अपनी पत्नी का अनुसरण करे यानी 'जोरू का गुलाम' बनकर रहे।

मर्दों के प्रति इस साफ नफरत की वजह से साक्षी झा का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, और लोग उन्हें फेमिनिज्म का सही मतलब समझा रहे हैं। कई यूजर्स का तो यह भी कहना है कि शो के सभी जजों द्वारा उन्हें 'जीरो पॉइंट' मिलना ही उनके इस बर्ताव का सबसे सही नतीजा था।

“कैंसर पीछा नहीं छोड़ता” हिना खान को देखकर लोग हुए हैरान, किसी ने दिया उम्र का हवाला तो किसी ने कहा कर्मा

ये भी पढ़ें
Hina Khan trolled for physical appearance she looking bulky people shocked compare swara bhaskar after cancer

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Jul 2026 11:32 am

Published on:

19 Jul 2026 11:26 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘मैन हेटर’ साक्षी झा के बयान पर समय रैना ने तोड़ी चुप्पी, वीडियो शेयर कर बचाव में उतरे कॉमेडियन

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

“पति को दारू पीकर बेल्ट से मारना है” बोलने वाली साक्षी झा के खिलाफ हुआ बड़ा एक्शन? क्या है पूरा मामला

India Got Latent Sakshi Jha suspended bihar teacher after man hater comment Pati Ko Pee Ke Marna h
OTT

कान्स से थिएटर तक छाई ‘बालन: द बॉय’ अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानिए रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म

Balan
OTT

‘मेरे परिवार को बीच में मत लाओ’, ‘अलायंस’ शो में टूटा कुशल टंडन के सब्र का बांध, प्रोमो में छलका दर्द

Kushal Tandon Emotional Breakdown
OTT

‘डर था कहीं मेकर्स मुझे रिप्लेस न कर दें’, रसिका दुग्गल ने बताया कैसे मिला ‘मिर्जापुर’ में बीना त्रिपाठी का किरदार

Rasika Dugal on Mirzapur
OTT

‘मैं शर्मिंदा था, इसलिए चुप रहा’, ‘अलायंस’ शो में बचपन में हुए उत्पीड़न पर सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी

Sohail Khan Childhood Incident
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.