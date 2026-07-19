एक यूजर्स ने लिखा, "कैंसर पीछा नहीं छोड़ता।" दूसरे ने लिखा, "वो कैंसर सर्वाइवर हैं उनकी इज्जत करें।" तीसरे ने लिखा, "कैंसर से ये नहीं होता ये सब उम्र और खाने की पसंद की वजह से है।" एक अन्य ने लिखा क्या उन्हें थायराइड हो गया है? एक ने लिखा, "कर्म का फल बुरा होता है। वह अर्शी खान और शिल्पा शिंदे का मजाक उड़ाती थीं, लेकिन कैंसर के बाद वह खुद अर्शी जैसी लिखने लगी हैं।" वहीं एक ने उनकी तुलना स्वरा भास्कर से की है। ऐसे कमेंट्स के बाद कई फैंस हिना के समर्थन में उतर आए और ट्रोल करने वालों को जमकर खरी-खोटी सुनाई है।