‘TMKOC’ छोड़ने की फेक खबरों पर दिलीप जोशी का फूटा गुस्सा, बोले- ‘क्रॉस-चेक किए बिना खबरें न चलाएं’

इन अफवाहों पर बात करते हुए, दिलीप जोशी ने ऑनलाइन एंगेजमेंट के लिए बिना पुष्टि वाली खबरें छापने के बढ़ते ट्ट्रेंड आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा, "कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया कमाई का जरिया बन गया है। ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स का ध्यान खींचने और व्यूज बढ़ाने के लिए, वो बिना सोचे-समझे हर तरह की खबरें छाप देते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सबसे दुखद बात तब होती है जब बड़े-बड़े और प्रतिष्ठित मीडिया हाउस बिना फैक्ट चेक किए ऐसी ख़बरें पब्लिश करते हैं।"