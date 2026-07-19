साक्षी ने शो के दौरान तब सबको सबसे ज्यादा हैरान कर दिया, जब उन्होंने अपनी भविष्य की प्लानिंग बताते हुए कहा कि उनकी जिंदगी का इकलौता लक्ष्य है- "होने वाले पति को दारू पी के बेल्ट से मारना।" उनके इस बयान को सुनकर शो के जज और वहां मौजूद दर्शक सन्न रह गए। एपिसोड के एयर होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर साक्षी झा की जमकर क्लास लगाई जा रही है। नेटिजन्स का कहना है कि एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका, जिस पर बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, उसका ऐसा हिंसक और पुरुषों के लिए नफरत से भरा बर्ताव बेहद आपत्तिजनक और चिंताजनक है।