अनन्या पांडे का जो वीडियो वायरल हो रहा है। वह रैंप वॉक के बाद का है जिसमें गौरव गुप्ता और अनन्या मीडिया के सामने एक साथ पोज दे रहे थे, तभी कैमरे में एक छोटा-सा पल कैद हो गया। वायरल वीडियो में गौरव गुप्ता अनन्या की कमर पर हल्के से थपथपाते या चुटकी लेते नजर आते हैं। इसके बाद अनन्या मुस्कुराती हैं, हंसती हैं और एक तरफ हटकर डिजाइनर की तारीफ करती दिखाई देती हैं। अब इसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसने नई बहस छेड़ दी।