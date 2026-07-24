‘आमिर खान निभाना चाहते थे मेरा रोल, मिल गई थी पुलिस की यूनिफॉर्म’, रवि किशन ने ‘लापता लेडीज’ को लेकर किया बड़ा खुलासा

Ravi Kishan on Laapataa Ladies: एक्टर-पॉलिटिशियन रवि किशन, जिन्होंने अपने तीन दशक लंबे करियर में 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, ने हाल ही में अपने राजनीतिक और फिल्मीं करियर के बीच संतुलन बनाने के बारे में बात की। बता दें कि रवि किशन 24 जुलाई को 'द इंडियन एक्सप्रेस' के 'आइडिया एक्सचेंज' इवेंट में बतौर गेस्ट शामिल हुए थे। इस प्रोग्राम में बातचीत के दौरान, उन्होंने सांसद के तौर पर अपने करियर को काफी गंभीरता से लेने के बारे में भी बात की। इस बातचीत के दौरान, रवि से आमिर खान के प्रोडक्शन 'लापता लेडीज़' के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने आमिर खान के प्रोडक्शन बनी 'लापता लेडीज' के बारे में बात करते हुए बताया कि फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने उन्हें ये रोल तब ऑफर किया था जब वो नए-नए सांसद बने थे।