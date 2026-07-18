Aamir Khan Threat News: लव जिहाद के आरोपों के बीच आमिर खान से जुड़ा वायरल ऑडियो, क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रही पोस्ट्स में इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक नए नाम 'टायसन बिश्नोई' का जिक्र किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कथित धमकी के पीछे किसी फिल्म या रंगदारी का विवाद नहीं, बल्कि 'लव जिहाद' का गंभीर आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस ऑडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि आमिर खान की पिछली कुछ फिल्मों और बयानों को आधार बनाकर यह चेतावनी दी गई है। हालांकि, पुलिस और साइबर सेल इस वायरल पोस्ट की सत्यता की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि यह वाकई किसी गैंग की करतूत है या फिर सिर्फ किसी की शरारत।