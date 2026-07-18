Aamir Khan Threat News: लव जिहाद के आरोपों के बीच आमिर खान से जुड़ा वायरल ऑडियो, क्या है पूरा मामला?

Aamir Khan Bishnoi Gang : आमिर खान को मिली बिश्नोई गैंग से धमकी? लव जिहाद के आरोपों के बीच वायरल ऑडियो ने उड़ाई सनसनी (फोटो सोर्स:@amirkhanactor)
Aamir Khan Bishnoi Gang: मायानगरी मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स की आहट से डर का माहौल है। अभी सुपरस्टार सलमान खान को मिली धमकियों का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब बॉलीवुड के एक और बड़े खान, यानी आमिर खान को लेकर सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाली खबर आग की तरह फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब आमिर खान को अपना अगला निशाना बनाया है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक कथित ऑडियो और पोस्ट के बाद से ही बी-टाउन से लेकर पुलिस महकमे तक हड़कंप मच गया है।
वायरल हो रही पोस्ट्स में इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक नए नाम 'टायसन बिश्नोई' का जिक्र किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कथित धमकी के पीछे किसी फिल्म या रंगदारी का विवाद नहीं, बल्कि 'लव जिहाद' का गंभीर आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस ऑडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि आमिर खान की पिछली कुछ फिल्मों और बयानों को आधार बनाकर यह चेतावनी दी गई है। हालांकि, पुलिस और साइबर सेल इस वायरल पोस्ट की सत्यता की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि यह वाकई किसी गैंग की करतूत है या फिर सिर्फ किसी की शरारत।
यह पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड का कोई बड़ा सितारा इस गैंग के रडार पर आया हो। इससे पहले:
सलमान खान: काले हिरण शिकार मामले को लेकर सलमान खान को पिछले काफी समय से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा 'वाई प्लस' कैटेगरी तक बढ़ा दी गई थी।
सिद्दू मूसेवाला हत्याकांड: साल 2022 में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्दू मूसेवाला की दिनदहाड़े हत्या के पीछे भी इसी गैंग का हाथ सामने आया था, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था।
बाबा सिद्दीकी मामला: हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी बिश्नोई गैंग का नाम उछला था, जिसके तार सीधे बॉलीवुड से जुड़े हुए थे।
मुंबई पुलिस के मुताबिक, उन्हें इस कथित धमकी की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के जरिए मिली है। पुलिस की एक विशेष टीम उस फेसबुक पोस्ट की बारीकी से जांच (वेरिफिकेशन) कर रही है जिसके जरिए धमकी देने का दावा किया जा रहा है।
मामले की गहराई से तफ्तीश करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच भी इस जांच में कूद पड़ी है। क्राइम ब्रांच की टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह धमकी भरी पोस्ट वाकई आमिर खान या उनकी टीम को निशाना बनाकर लिखी गई थी या फिर यह सिर्फ इंटरनेट पर सनसनी फैलाने की कोई साजिश है।
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वे अपनी तरफ से शुरुआती तकनीकी जांच और सोशल मीडिया हैंडल्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हालांकि, इस मामले में आगे की कानूनी और सख्त कार्रवाई तब शुरू होगी, जब आमिर खान या उनके किसी प्रतिनिधि की तरफ से पुलिस में एक औपचारिक शिकायत (Formal Complaint) दर्ज कराई जाएगी। फिलहाल इस खबर के बाद से ही बी-टाउन के गलियारों में सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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