सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के दावे अलग-अलग हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह के बाद वांगचुक को जरूरी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन पूरी कार्रवाई संयम के साथ की गई। दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आरोप है कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से हटाया गया। अभिजीत दीपके ने भी दावा किया कि उनके साथ मारपीट हुई और उन्हें हिरासत में लिया गया, हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है।