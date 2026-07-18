मिन्नू का दावा है कि लोगों की धारणा का असर रोजमर्रा के खर्चों पर भी पड़ता है। उनके मुताबिक, "₹20 किलो वाले आलू ₹28 में मिलने लगते हैं। ₹500 का ट्रैफिक जुर्माना किसी तरह ₹1,500 तक पहुंच जाता है। ₹200 का मोबाइल बैक कवर iPhone के नाम पर ₹700 में मिलता है। इतना ही नहीं, लोग आपसे ऐसे पैसे भी उधार मांग लेते हैं, जिन्हें लौटाने का उनका कोई इरादा नहीं होता।" उन्होंने आगे लिखा, "लोग सिर्फ आपको जज नहीं करते, बल्कि आपकी आर्थिक हैसियत का भी आकलन करते हैं और उसी के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करते हैं।"