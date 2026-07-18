Sonam Wangchuk wife: राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां इलाज के लिए भर्ती कराए गए लद्दाख के मशहूर पर्यावरणविद् और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की पत्नी ने मेडिकल स्टाफ को सीधी और सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि परिवार और खुद वांगचुक की लिखित सहमति के बिना उन्हें किसी भी तरह की दवा या ड्रिप न दी जाए। इस हाई-प्रोफाइल अल्टीमेटम के बाद अस्पताल प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में सरगर्मियां तेज हो गई हैं।