‘अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, सीधे PM मोदी का इस्तीफा चाहिए’, सोनम वांगचुक को ले जाने पर अभिजीत दीपके का बयान

सोनम वांगचुक को ले जाने पर अभिजीत दिपके ने की PM मोदी के इस्तीफे की मांग | फोटो सोर्स- ANI
Sonam Wangchuk Delhi Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि सोनम सर को यहां से ले जाने से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो वे गलतफहमी में हैं। हम यहीं रहेंगे और 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अब तक वे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन इस शर्मनाक हरकत के बाद अब सीधे नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करेंगे।
अभिजीत दीपके ने साफ- साफ कह दिया है कि अब तक हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे NEET में जिन बच्चों ने आत्महत्या की उसको लेकर, लेकिन जो नीच हरकत करी है नरेंद्र मोदी सरकार ने अब हम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करेंगे।
उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि सोनम सर को यहां से ले जाने से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो वे गलतफहमी में हैं। हम यहीं रहेंगे और 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च करेंगे।
इस पूरी कार्रवाई को लेकर दीपके ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कहा कि यह जो RSS के गुंडों ने बुजदिल हरकत की है सोनम सर को घसीट कर गाली-गलौज करके, वो यहां से लेकर गए हैं। बता देता हूं पुलिस वालों ने जो हरकत की है वो गुंडों वाली हरकत है। यह पुलिस वाले लोग गुंडे हो, आप चोर हो, चुपके से सर को लेकर गए हो।
सोनम सर की गरिमा का हवाला देते हुए प्रशासन के रवैये की कड़ी निंदा की है। बयान में आगे कहा कि चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए हो आप। अरे बेशर्मों, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, थोड़ी तो इज्जत रख लेते उसकी। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो चादरों में छुपाकर क्यों लेकर गए? नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो।
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