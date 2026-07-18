‘अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, सीधे PM मोदी का इस्तीफा चाहिए’, सोनम वांगचुक को ले जाने पर अभिजीत दीपके का बयान

Sonam Wangchuk Delhi Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि सोनम सर को यहां से ले जाने से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो वे गलतफहमी में हैं। हम यहीं रहेंगे और 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अब तक वे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन इस शर्मनाक हरकत के बाद अब सीधे नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करेंगे।