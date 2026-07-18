दिल्ली पुलिस में ऐसा बदलाव पहली बार! न समारोह, न पहले से सूचना; सीधे पहुंचे नए कमिश्नर

Delhi Police Commissioner Anurag Kumar:दिल्ली पुलिस में शुक्रवार को ऐसा बदलाव देखने को मिला, जिसने पुलिस मुख्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी चौंका दिया। आमतौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कुर्सी बदलने की प्रक्रिया पहले से तय होती है। नए अधिकारी के स्वागत से लेकर गार्ड ऑफ ऑनर और औपचारिक कार्यक्रमों तक की तैयारी पहले ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार पूरा घटनाक्रम अचानक हुआ।