IPS अनुराग कुमार बने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर, सतीश गोलचा की लेंगे जगह

IPS Anurag Kumar: केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अनुराग कुमार को नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। वह सतीश गोलचा का स्थान लेंगे, जो अगस्त 2025 से राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। गृह मंत्रालय ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए बताया कि अनुराग कुमार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त रहेंगे। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुडे मामलों को लेकर पुलिस की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है।