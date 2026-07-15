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सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कल होगी जनहित याचिका पर अहम सुनवाई

Sonam Wangchuk: जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत कल इस पर सुनवाई करेगी।
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नई दिल्ली

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Pratiksha Gupta

Jul 15, 2026

Dharmendra Pradhan resignation, Chief Justice DK Upadhyay

25 दिन से जारी आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक की सेहत पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल | फोटो सोर्स-@abhijeet_dipke

Sonam Wangchuk News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे देश के मशहूर समाजसेवी सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिरती जा रही है। इस मामले को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) पर गुरुवार को सुनवाई करने जा रही है।
बुधवार को इस मामले पर कोर्ट में चर्चा होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते इसे एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने साफ किया है कि इस पर तुरंत सुनवाई जरूरी है।

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Updated on:

15 Jul 2026 12:40 pm

Published on:

15 Jul 2026 12:40 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कल होगी जनहित याचिका पर अहम सुनवाई

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