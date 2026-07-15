सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कल होगी जनहित याचिका पर अहम सुनवाई

Sonam Wangchuk News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे देश के मशहूर समाजसेवी सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिरती जा रही है। इस मामले को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) पर गुरुवार को सुनवाई करने जा रही है।

बुधवार को इस मामले पर कोर्ट में चर्चा होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते इसे एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने साफ किया है कि इस पर तुरंत सुनवाई जरूरी है।