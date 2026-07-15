पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज, दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के घर पहुंचे भूपेश बघेल और प्रताप सिंह बाजवा

KC Venugopal Congress: पंजाब कांग्रेस के भीतर इस समय बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा अचानक पार्टी के संगठन महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे हैं। इस अचानक हुई मुलाकात के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है।