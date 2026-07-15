सुप्रीम कोर्ट में बवाल के बाद बड़ी कार्रवाई: CJI पर कथित अभद्र टिप्पणी के आरोप में दो लॉ छात्र गिरफ्तार

एफआइआर के अनुसार प्रबल प्रताप ने अदालत के भीतर कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। आरोप है कि उन्होंने गुस्से में अदालत के अंदर मौजूद कागजात और फाइलें बेंच की ओर फेंक दीं, जिससे कुछ समय के लिए कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित हुई। घटना के दौरान कोर्टरूम में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें शांत कराने और स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने विरोध जारी रखा। पुलिस का यह भी कहना है कि इस दौरान सुरक्षा स्टाफ के साथ धक्का-मुक्की हुई, जिससे सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंची।