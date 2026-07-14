CJP Protest: सोनम वांगचुक का विपक्ष पर निशाना, बोले-युवाओं के आंदोलन से दूरी छोटी सोच

बीजेपी ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट किया, आजकल सोशल मीडिया के दौर में, जब लोग अपनी ज़िंदगी के छोटे-छोटे पल और यात्राओं की जानकारी ऑनलाइन शेयर करते हैं, तब भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले 20 दिन से सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए हैं।

पार्टी की ओर से कहा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वे किस देश में हैं या कब लौटेंगे। जो कांग्रेस पार्टी सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री के दौरों को लेकर लगातार आक्रामक रहती है, वह अपने नेता की इतनी लंबी गैर-मौजूदगी पर इतनी खामोश क्यों है?