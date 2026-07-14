14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी ने उतारी स्टार प्रचारकों की फौज, नितिन नवीन से लेकर पवन सिंह तक, 40 बड़े नाम शामिल

Bankipur Bypoll 2026: बांकीपुर उपचुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मनोज तिवारी, पवन सिंह और मैथिली ठाकुर समेत कई बड़े नेता व चेहरे बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में प्रचार करेंगे।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Jul 14, 2026

Bankipur Bypoll 2026

बांकीपुर उपचुनाव

Bankipur By Election: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, सांसद, अभिनेता-राजनेता मनोज तिवारी, गायक पवन सिंह और पहली बार विधायक बनीं मैथिली ठाकुर समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। ये सभी बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे।

नितिन नवीन और सम्राट चौधरी करेंगे चुनाव प्रचार

बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में सबसे ऊपर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम है। दूसरे स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तीसरे स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को जगह दी गई है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों में विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी और मंगल पांडेय भी शामिल हैं।

नितिन नवीन और सम्राट चौधरी करेंगे चुनाव प्रचार

बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में सबसे ऊपर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम है। दूसरे स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तीसरे स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को जगह दी गई है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों में विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी और मंगल पांडेय भी शामिल हैं।

मनोज तिवारी, पवन सिंह और मैथिली ठाकुर भी लिस्ट में

बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए कई लोकप्रिय चेहरों को भी मैदान में उतारा है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मनोज तिवारी, पवन सिंह और पहली बार विधायक बनीं मैथिली ठाकुर का भी नाम शामिल है। इसके अलावा दिलीप जायसवाल, अश्विनी कुमार चौबे, विजय कुमार सिन्हा, प्रमोद चंद्रवंशी, जीवेश कुमार, जनक राम, रामकृपाल यादव, मिथिलेश तिवारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र पासवान, संजीव चौरसिया, रेणु देवी, शिला प्रजापति, कृष्ण कुमार, संजय गुप्ता, रत्नेश कुमार, मनोज शर्मा, सीता साहू, रेशमी चंद्रवंशी, आनंद मिश्रा, सरोज रंजन पटेल, बलराम मंडल, सुषमा साहू और रूप नारायण मेहता भी प्रचार अभियान में शामिल रहेंगे।

पूर्व उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी भी करेंगे प्रचार

बांकीपुर सीट से बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। अब उन्होंने पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में पूरी ताकत से प्रचार करने का ऐलान किया है। अभिषेक कुमार बंटी ने कहा कि वह एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करेंगे और पार्टी कार्यकर्ता के रूप में संगठन की ओर से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे।

बांकीपुर उपचुनाव में ट्रांसजेंडर प्रिया सिन्हा की एंट्री; निर्दलीय किया नामांकन, बोलीं- जनता काम देखती है, कद नहीं

ये भी पढ़ें
bankipur bypoll

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Jul 2026 07:58 pm

Published on:

14 Jul 2026 07:39 pm

Hindi News / National News / बांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी ने उतारी स्टार प्रचारकों की फौज, नितिन नवीन से लेकर पवन सिंह तक, 40 बड़े नाम शामिल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Odisha News: सरकार को 175 करोड़ रुपए का नुकसान, SCERT के पूर्व निदेशक मनोज पाढ़ी गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

Former SCERT director Manoj Padhi
राष्ट्रीय

नागपुर में 18 जुलाई को उद्धव ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन; संजय राउत बोले- हिंदुओं को जगाने के लिए हो रहा राम रक्षा आंदोलन

Ram Mandir Donation Controversy
राष्ट्रीय

Monsoon Alert: मौसम विभाग की चेतावनी! दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में आंधी के साथ भारी बारिश ला अलर्ट

imd rain alert
राष्ट्रीय

Fact Check Bharat Bandh: 15 जुलाई को भारत बंद का दावा वायरल, क्या सच में होगा चक्का जाम? जानिए पूरी सच्चाई

Bharat Bandh 15 July
राष्ट्रीय

अंकित शर्मा मर्डर केस: ताहिर हुसैन के वकील ने बताई कोर्ट के फैसले की वजह, बोले- धारा 149 के तहत तय हुई जिम्मेदारी

Ankit Sharma Murder Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.