बांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी ने उतारी स्टार प्रचारकों की फौज, नितिन नवीन से लेकर पवन सिंह तक, 40 बड़े नाम शामिल

बांकीपुर सीट से बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। अब उन्होंने पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में पूरी ताकत से प्रचार करने का ऐलान किया है। अभिषेक कुमार बंटी ने कहा कि वह एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करेंगे और पार्टी कार्यकर्ता के रूप में संगठन की ओर से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे।