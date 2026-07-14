चुनाव आयोग की बड़ी सौगात, SIR अभियान में लगे BLO-सुपरवाइजर को मिलेगा 6000 रुपये का इनाम

बता दें कि देश भर में वोटर सूची को अपडेट करने के लिए चल रहे इस खास अभियान में बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं और गलत नामों को हटाने में मदद कर रहे हैं। बिहार से शुरू होकर अब कई राज्यों में यह काम तेजी से चल रहा है।