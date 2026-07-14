Monsoon Alert: मौसम विभाग की चेतावनी! दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में आंधी के साथ भारी बारिश ला अलर्ट

भारी बारिश का अलर्ट (Photo - IANS)
Weather Alert: मानसून एक बार फिर उत्तर-पश्चिम भारत में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या आसपास के राज्यों में रहते हैं, तो अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग ने 19 जुलाई तक कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और आंधी-तूफान की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने और भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है।
आईएमडी के अनुसार, 14 से 19 जुलाई के बीच हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ जगहों पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहेगी।
मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर-पश्चिम भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून फिलहाल सक्रिय बना रहेगा। इसका असर मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ी राज्यों में भी साफ दिखाई देगा। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में बारिश होती रहेगी।
आईएमडी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में 15 से 19 जुलाई के बीच कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं 18 और 19 जुलाई को हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 17 से 19 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके साथ आंधी और बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा। उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, जिससे दृश्यता कम हो सकती है।
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े न हों। घर से निकलने से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर देखें। प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में सतर्क रहें।
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