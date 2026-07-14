Monsoon Alert: मौसम विभाग की चेतावनी! दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में आंधी के साथ भारी बारिश ला अलर्ट

Weather Alert: मानसून एक बार फिर उत्तर-पश्चिम भारत में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या आसपास के राज्यों में रहते हैं, तो अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग ने 19 जुलाई तक कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और आंधी-तूफान की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने और भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है।