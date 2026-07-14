​​​​​Punjab Crime News: लिव-इन विवाद और घरेलू कलह ने ली युवक और मासूम बच्चे की जान, पंजाब में दो परिवार उजड़े

पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि युवती के रिश्तेदार बिल्ला, उसके चाचा (दोनों निवासी गांव नंगल बिहाला) तथा एक अज्ञात व्यक्ति इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे। आरोप है कि तीनों लगातार लखवीर को परेशान कर रहे थे और घटना से दो-तीन दिन पहले उसके साथ मारपीट भी की थी। बताया गया कि 12 जुलाई को लखवीर ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ निगल लिया। पहले उसे सिविल अस्पताल दसूया ले जाया गया, जहां से निजी अस्पताल मुकेरियां रेफर किया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए जालंधर ले जाते समय देर रात रास्ते में उसकी मौत हो गई।